Revol wysłała sms-a! To może być przełom w akcji ratowniczej

Elisabeth Revol wciąż schodzi o własnych siłach - informuje Ludovic Giambiasi. Nie wiemy, na jakiej znajduje się wysokości.





Zespół Giambiasiego jest przygotowany na przyjęcie Revol. Alpinistka najpierw trafi do szpitala w Islamabadzie, a następnie - tak szybko, jak to możliwe - do Francji, do placówki specjalizującej się w odmrożeniach.