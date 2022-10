Retinol, czyli witamina A. Do czego mogą prowadzić jej niedobory? To niezbędny składnik odżywczy

Retinol. Wszechstronne zastosowanie

Retinol ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. To on reguluje proces widzenia - niedobory tego składnika mogą prowadzić do pogorszenia wzroku. Dodatkowo witamina A jest ważnym składnikiem odżywczym dla naskórka, działając regenerująco i utrzymując prawidłowy stan skóry paznokci oraz włosów.