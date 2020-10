Witamina D zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19. Tak mówią amerykańskie badania

Specjaliści z Boston University School of Medicine na łamach "PLOS ONE" opisali niedawno badanie, w którym zmierzyli poziom witaminy D we krwi 235 pacjentów hospitalizowanych z powodu infekcji koronawirusem. Badanie pokazuje, że osoby z wystarczającym poziomem witaminy D w swoim organizmie są mniej narażone na zagrażające życiu powikłania COVID-19 podczas hospitalizacji z powodu tej choroby.