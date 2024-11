Republikanie w Miami już świętują. Trump zdobywa Florydę

W Stanach Zjednoczonych kilka stanów posiada największą liczbę głosów elektorskich, co sprawia, że są one szczególnie istotne w wyborach prezydenckich. Na czołowej pozycji znajduje się Kalifornia z 54 głosami elektorskimi, co czyni ją najpotężniejszym stanem w tym systemie. Tuż za nią plasuje się Teksas, który dysponuje 40 głosami elektorskimi, a następnie Floryda, mająca 30 głosów.