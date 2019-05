Replika broni zamachowca i flaga Konfederatów na dniu otwartym szkoły

Pod koniec marca Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zorganizował dzień otwarty szkoły. Teraz policja sprawdza, czy podczas wydarzenia nie doszło do przestępstwa - informuje "Gazeta Krakowska". Wszystko przez przedmioty, które prezentowali uczniowie "elektryka".



Bulwersującą fotografię opublikował na swoim profilu facebookowym Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Widać na niej jak grupka uczniów pozuje do zdjęcia z karabinem, na którym widoczny jest napis "kebab remover" (z ang. "pogromca kebaba"). Dodatkowo broń jest łudząco podobna do tej użytej w marcowych zamachach w Nowej Zelandii. Przypomnijmy: podczas masakry w Christchurch zginęło kilkudziesięciu wyznawców Islamu.

Fotografie opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, jednak po pewnym czasie zostały usunięte. "Wysłaliśmy zgłoszenie do dyrekcji szkoły" - pisze na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

"Jednorazowy incydent"

Na medialne doniesienia zareagowała już dyrekcja tarnowskiego "elektryka". W oświadczeniu przesłanym do gazety.pl tłumaczy, że "uczeń nie miał na celu propagowania treści rasistowskich".

- Malowanie repliki broni widocznej na zdjęciu było zaczerpnięte z gry "Counter-strike global offensive". Skórka broni „Flashback”, którą wykorzystałem, jest powszechnie dostępna do zakupu w oficjalnym sklepie producenta gry - tłumaczył się uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych.

Dyrekcja poinformowała, że wobec chłopaka mają zostać wyciągnięte konsekwencje"Przyniesienie do szkoły repliki broni i wykonanie niestosownych napisów to jednorazowy incydent w ZSME. Stanowczo też zaznaczamy, że w szkole nie ma przyzwolenia na rasistowskie hasła i zachowania. Nie aprobujemy takich postaw i dołożymy wszelkich starań, by im zapobiegać" - pisze w oświadczeniu.