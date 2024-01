Renta alkoholowa? Padły kwoty świadczenia

Zgodnie z badaniami Eurostatu opublikowanymi pod koniec 2023 roku, Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej pod względem wysokiego współczynnika zgonów związanych z nadużywaniem alkoholu. Należy zauważyć, że choroba alkoholowa, oprócz bezpośrednich zgonów, może prowadzić do poważnego wyniszczenia organizmu, co w efekcie ogranicza zdolność do podjęcia pracy zarobkowej.