Renata Beger o śmierci Andrzeja Leppera. "Nie mógł odebrać sobie życia. Nigdy by tego nie zrobił"

Była posłanka Samoobrony wspomina lidera ugrupowania w 7. rocznicę jego śmierci. - Zawsze mówił, że tajemnice, które poznawał, musi jak najszybciej ujawniać. Może tym razem nie zdążył - zastanawia się Beger.

Renata Beger nie wierzy, że Andrzej Lepper popełnił samobójstwo. - Byłam zszokowana, kiedy się o tym dowiedziałam. Od samego początku mówiłam, że nie mógł odebrać sobie życia. Nigdy by tego nie zrobił. Jestem tego pewna na 100 proc. - mówi była posłanka Samoobrony w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Była polityk zdradziła też co według niej stało za tym, że Lepper odebrał sobie życie. - Zawsze mówił, że tajemnice, które poznawał, musi jak najszybciej ujawniać, żeby zabezpieczyć swoje życie. Ciągle miał dokumenty potwierdzające to, co mówił. Może tym razem nie zdążył ich ujawnić - dodaje.