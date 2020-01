Renata Beger chwali PiS. Liczy na propozycję?

Renata Beger była jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób związanych z Samoobroną. Była też bohaterką afery, która zatrzęsła rządem PiS. Wtedy nie zdecydowała się na współpracę z partią rządzącą, ale po latach sytuacja uległa zmianie.

Renata Beger chwali PiS. "Moim sąsiadom żyje się lepiej"

"Starają się pracować bardzo dobrze dla Polski: np. dzięki 500+ czy 13. emeryturze moim sąsiadom żyje się lepiej i tego sukcesu nikt PiS-owi nie zabierze" - mówi była posłanka Samoobrony, a "Fakt" zastanawia się, czy ma ona szanse na powrót do polityki. "Nie wypowiadam się na tematy związane z tą panią" - ucina Adam Lipiński, zapytany przez tabloid o to, czy dla Beger znalazłoby się miejsce w szeregach PiS.

Zobacz też: PiS ma powody do niepokoju. Najnowszy sondaż dla WP

Była posłanka raczej nie liczy na propozycję ze strony opozycji, której nie szczędzi krytycznych słów. - Kiedy my weszliśmy do Sejmu, uważano nas za chamów, dziś nie ma chyba takiego epitetu, który byłby w stanie wyrazić moje zażenowanie wobec zachowań niektórych osób zasiadających w poselskich ławach. Mam tu na myśli przede wszystkim przedstawicieli tzw. totalnej opozycji: to robienie filmików, kłamstwa różnego rodzaju wypowiadane z mównicy... - mówi "Faktowi" Beger.