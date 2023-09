Remont mieszkania Brudzińskiego. "GW" ujawnia, co było w mailach

Dyrektor ds. technicznych i realizacji w Polskim Holdingu Hotelowym konsultowała sprawę remontu mieszkania Joachima Brudzińskiego przez ponad miesiąc. "Gazeta Wyborcza" dotarła do korespondencji, jaką Agnieszka Łebska wysyłała od lipca do sierpnia 2020 r. do żony Joachima Brudzińskiego. Kopie wiadomości trafiały także do polityka PiS. Chodziło o projekt kuchni w apartamencie małżeństwa w Warszawie.