Relacja z Tajwanu. "Komuś puszczą nerwy i wojna gotowa"

- To nie jest tak, że Tajwan jest pionkiem wielkich. To ponad 23 miliony ludzi, to symbol sukcesu, to państwo ważne gospodarczo na świecie. Pojawia się też narracja, że to jest prawdziwa demokracja. I to prawda - Tajwan jest najbardziej demokratycznym państwem Azji. A to jest kluczowe dla projektu demokratycznego na świecie, jak twierdzą sami Tajwańczycy.