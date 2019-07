Rekrutacja uzupełniająca do liceum. Dziś, w środę 24 lipca mija ostatni termin składania dokumentów do szkół średnich

Rekrutacja uzupełniająca do liceum. W środę, 24 lipca wypada ostatni termin składania dokumentów. Kandydaci do szkół średnich, którzy nie zrobią tego do godziny 10, zostaną skreśleni z listy przyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca do liceum – ostateczny termin składania dokumentów

Rekrutacja uzupełniająca – w których szkołach będzie prowadzona?

Wiadomo, że już w czwartek, 25 lipca, do godziny 12, komisje rekrutacyjne podadzą listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do danych placówek. Natomiast dyrektorzy do godziny 16 będą musieli przekazać do kuratorium informacje na temat wolnych miejsc w swoich szkołach (zakładając, że takie będą). Informacje o nich zostaną udostępnione za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego w czwartek do godziny 15. Należy zaznaczyć, że rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona jedynie w szkołach, w których po ogłoszeniu list przyjętych kandydatów nadal będą wolne miejsca. Osoby chcące złożyć wniosek o przyjęcie do takich placówek powinny złożyć go w formie papierowej, bezpośrednio w wybranej szkole. Będzie można to zrobić od piątku 26 lipca od godziny 8, do wtorku 30 lipca, do godziny 12. Komisje rekrutacyjne ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 sierpnia, a do 27 sierpnia, do godziny 16 kandydaci będą musieli potwierdzić swoją chęć kontynuowania edukacji w danej placówce. Ostateczne listy przyjętych będą ogłoszone 28 sierpnia o godzinie 10.