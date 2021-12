Rekordy zakażeń koronawirusem we Francji i Wielkiej Brytanii. WHO ponownie ostrzega przed Omikronem

We Francji zanotowano we wtorek 179 807 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Większego dobowego przyrostu infekcji nie odnotowano w żadnym innym europejskim kraju od początku pandemii. Również rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń odnotowano w Wielkiej Brytanii. WHO ostrzega, że ryzyko stwarzane przez wariant Omikron pozostaje bardzo wysokie.