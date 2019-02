Rekordowy rok Term Maltańskich

Prawie milion dwieście tysięcy osób odwiedziło poznańskie Termy Maltańskie w 2018 roku. Po raz kolejny spółka zanotowała wzrost przychodów. Nowe inwestycje i wydarzenia z pewnością przypadną do gustu klientom największego Aquaparku w Polsce.

Poznański Aquapark zanotował rekordowy wynik frekwencji. W porównaniu do roku 2017, który był rekordowy Termy Maltańskie odwiedziło ponad 150 tysięcy osób więcej. Rekordowy wynik, milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące, jest wyższy o 15% od ubiegłorocznego rekordu. We wszystkich strefach Kompleksu pojawiło się więcej klientów. Najwyższy wzrost zanotowały sauny, gdzie liczba osób zwiększyła się o 37%.

Termy Maltańskie ugruntowały pozycję miejsca dla rodzin z dziećmi. W ubiegłym roku aż 200 tysięcy osób skorzystało z biletów rodzinnych co stanowiło 25% liczby osób odwiedzających strefę Aquaparku. Tendencja zwyżkowa utrzymuje się również w tym roku. Podczas tegorocznych ferii Termy Maltańskie odwiedziło 12% więcej osób niż w roku 2018. To pokazuje, że program i atrakcje przygotowane dla rodzin znajdują coraz liczniejszą rzeszę chętnych.

Ten wyjątkowo udany rok miał również odzwierciedlenie w finansach spółki. Przychody Term Maltańskich wzrosły z 35 milionów do ponad 38,5 milionów złotych. To wynik lepszy o ponad 10% porównując z rokiem 2017. Dzięki wyższym przychodom Spółka poczyniła nowe inwestycje. Na basenach sportowych można korzystać z najnowocześniejszej maszyny dla niepełnosprawnych. To jedyne w Polsce urządzenie które poprzez automatyczny dźwig pomaga bezpiecznie umieścić osobę potrzebującą pomocy w basenie. Do SPA 1306 trafiła nowoczesna maszyna Accent Prime, która pozwala zredukować zbędne centymetry z wybranej partii ciała. Efekt widoczny jest już po jednym zabiegu.