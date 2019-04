Rekordowo droga reklama "piątki Kaczyńskiego"? Rzeczniczka rządu odpiera zarzuty

- Dementuję. To nie jest żadna promocja "piątki" - oznajmiła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To reakcja na doniesienia, że promocja nowych obietnic PiS może kosztować nawet 5 mln zł.

- To oferta, z którą chcemy wyjść do naszych rodaków, ponieważ wszystko powinno być transparentne. Sami państwo dziennikarze, państwa środowisko również, zwracało czasami na to uwagę, że jest za mało informacji. I my z taką informacją wychodzimy. My nie mówimy o nowej piątce. My mówimy o tym, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla naszych rodaków. Ponieważ czasami tej informacji jest za mało, to wychodzimy, informujemy. To nie jest żadna promocja "piątki" - przekonywała.