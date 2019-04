Polacy o obietnicy Kaczyńskiego. Jednoznaczny wynik

Parlamentarzyści, którzy otrzymują emeryturę, nie powinni być objęci wypłatami w ramach tzw. trzynastej emerytury - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Trzynasta emerytura to jedna z obietnic z tzw. Piątki Kaczyńskiego którą zaprezentowano na konwencji wyborczej. Ma być przyznana emerytom już w maju. Zgodnie z propozycją trzynastej emerytury, także parlamentarzyści są nią objęci. Ale czy powinni?

Przypomnijmy, emerytura plus ma być jednorazowym świadczeniem w wysokości 1100 złotych brutto. Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, rząd ma w planach wypłacać świadczenie co roku, o ile uda im się wygrać jesienne wybory parlamentarne.

Sondaż partyjny

Oprócz PiS i PO do Sejmu weszłaby Wiosna Roberta Biedronia (zyskując 12 proc.), Kukiz'15 (6 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (5 proc.).

"Piątka plus"

Tydzień temu "piątka" została poszerzona o "plus". - Kaczyński chce zawłaszczyć język opozycji - zniszczyć i skompromitować pojęcie, którym posługuje się przeciwnik. "Wolność" łączy całą opozycję przeciwko PiS-owi. Kaczyński, mówiąc, że PiS będzie partią wolności, kompromituje to pojęcie. To próba rozbrojenia opozycji, z punktu widzenia wiarygodności absurdalna - komentował były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz w programie "Tłit".