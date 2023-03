Jedyne takie bliźniaki na świecie. Urodziły się w Kanadzie

Dla Shakiny Rajendram to była druga ciąża. Pierwszą straciła zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Stało się to w tym samym szpitalu w Ontario, niedaleko jej domu. Jednak nie tutaj maluchy przyszły na świat. Kobietę trzeba było przewieźć do Toronto, gdzie do dyspozycji lekarzy był specjalistyczny sprzęt do ratowania najmniejszych wcześniaków.