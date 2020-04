Rekordowa pensja prezesa państwowej spółki. Ponad milion złotych na koncie

Do 20 listopada ubiegłego roku w spółce obowiązywały zasady wynagradzania zarządu przyjęte w 2016 roku. Zgodnie z ich zapisami wynagrodzenie podstawowe członków zarządu, zależało od wielkości spółki. W przypadku spółek z kategorii "duże plus", do której należą grupy energetyczne (co najmniej 1251 osób, obrót roczny netto wyższy niż 250 mln euro) widełki ustalono na poziomie 7-15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.