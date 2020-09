Koronawirus. Rekord zakażeń. Ponad tysiąc przypadków. Prof. Gut: "jedna osoba zakaża więcej niż jedną osobę zdrową"

Koronawirus w Polsce. "Musimy poczekać na wyniki w kolejnych dniach"

- Ostatnio mieliśmy spadek dziennej liczby zakażeń koronawirusem, a teraz liczba zaczyna znowu rosnąć - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Włodzimierz Gut. - Magiczna liczba tysiąca przypadków, o której poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, nie jest wynikiem powrotów z wakacji, bo zakażeń po wakacjach było zaskakująco mało - dodaje. Jak wyjaśnia, to efekt m.in. kontaktów na ulicach czy w zakładach pracy.

Prof. Gut tłumaczy, że na podstawie jednodniowego wyniku nie można stwierdzić, czy krzywa zacznie rosnąć i czy epidemia zaczyna ponownie nabierać na sile. - Na razie trudno powiedzieć, co będzie dalej. Jeżeli taki wynik utrzyma się przez kolejne dni, dopiero wtedy będziemy mieć powód do niepokoju. Być może jest to jednak jednorazowy skok zakażeń - mówi prof. Gut.