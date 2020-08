Rekonstrukcja rządu może się opóźnić. Trwa rywalizacja o teki wicepremierów

Do zmian w rządzie – jak zapowiadał w wakacje w Polskim Radiu lider formacji rządzącej Jarosław Kaczyński – ma dojść planowo na przełomie września i października. Zmiany mają być zarówno strukturalne, jak i personalne.

Rekonstrukcja rządu przesunięta? "Prezes może się wkurzyć"

Dziś rząd Zjednoczonej Prawicy – PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia – to 21 resortów, w których zatrudnionych jest grubo ponad 100 ministrów i wiceministrów. Wielu z nich wkrótce straci pracę, a koalicjanci PiS – partie Zbigniewa Ziobro i Jarosława Gowina – wpływy.

– Puzzle nie są poukładane, mało kto coś wie, póki co jest bałagan – przekonują niektórzy politycy PiS.

Jak zaznacza jednak jeden z rozmówców: – Jak prezes się wkurzy, to przetnie to wcześniej. Ciągnięcie tematu rekonstrukcji w nieskończoność obróci się przeciwko nam. Już się obraca. A miało być odwrotnie.

Rekonstrukcja rządu. Pięciu chętnych na wicepremiera

Rywalizacja między głównymi graczami w obozie rządzącym trwa. Czasem jest to gra ambicji. Cel dla wielu: wicepremierostwo.

Dla polityków wchodzących w skład rządu funkcja wiceprezesa Rady Ministrów – formalnego zastępcy premiera – to prestiż.

Według naszych informacji, aż pięciu polityków obozu władzy zamierza zawalczyć o tekę wicepremiera (albo ją utrzymać). Są to: obecni wicepremierzy – Jacek Sasin, Piotr Gliński oraz Jadwiga Emilewicz z Porozumienia, a także: lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz Mariusz Błaszczak, obecny minister obrony narodowej, były minister spraw wewnętrznych i jeden z najwierniejszych ludzi Jarosława Kaczyńskiego.

Rekonstrukcja rządu. Wicepremier Błaszczak? "Ma duże szanse"

Piotr Gliński – mający bardzo dobre relacje zarówno z prezesem Kaczyńskim, jak i z premierem Morawieckim – też najpewniej pozostanie zastępcą tego drugiego. Zwłaszcza, że nie ustają plotki, iż obejmie on w wyniku rekonstrukcji "superresort", poszerzony o inne ministerstwa. A to tylko go umocni.