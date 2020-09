Rekonstrukcja rządu. Minister Andrzej Adamczyk o swojej dymisji

W najbliższym czasie ma dojść do rekonstrukcji rządu. W związku z tym ruszyła giełda nazwisk polityków, którzy mieliby stracić stanowisko. Jeszcze niedawno wśród nich był wymieniany Andrzej Adamczyk.

Rekonstrukcja rządu. Nowe ustalenia

Jak jednak ustaliła Wirtualna Polska, niemal pewny kandydat do opuszczenia rządu po rekonstrukcji ma jednak pozostać w Radzie Ministrów. Zwrot w tej sprawie miał nastąpić w ostatnich dniach podczas negocjacji w ramach Zjednoczonej Prawicy.

Do plotek o dymisji odniósł się sam zainteresowany. - Rekonstrukcja to domena kierownictwa rządu. Do tego momentu ministerstwa pracują normalnie. Nie zastanawiam się, kto jest moim przeciwnikiem w rządzie. Nie słyszałem dziś, żebym przestał pełnić funkcję ministra infrastruktury – mówi w RMF FM Andrzej Adamczyk.