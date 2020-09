Rekonstrukcja rządu. Marek Sawicki dementuje informacje na temat koalicji z PiS

Zaznaczył, że jeśli do takiej koalicji chciałby wejść Kukiz'15, to nic nie stoi im na przeszkodzie. - To kwestia pragmatyki. Jeśli Jarosław Sachajko sugeruje, że powinni wejść w koalicję z PiS, to Kukiz'15 w ramach Koalicji Polskiej ma pełną autonomię. Jeśli im tam dobrze, to niech idą i wspierają Zjednoczoną Prawicę - powiedział Marek Sawicki.