Jarosław Sachajko z zaskakującą propozycją. "To jedyne racjonalne działanie"

- Polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego. Żeby zmienić otaczającą nas rzeczywistość, trzeba mieć wpływ na rządzących, więc jak najbardziej powinniśmy mieć wpływ taki jednoznaczny - powiedział w rozmowie z RMF FM Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz'15).

Polityk zaznaczył, że "w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość korzysta z wielu ich pomysłów". - No chcielibyśmy, żeby znacznie częściej głosowali z nami za rozwiązaniami dla Polaków - przyznał Sachajko.

I dodał: "powinnismy wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zmieniać rzeczywistość". - To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki, żeby za pana pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmienić rzeczywistość również dla moich dzieci - uznał polityk.