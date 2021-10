Rekonstrukcja rządu. Kukiz zapewnia: Nie obejmuję żadnych stanowisk

Kukiz wejdzie do rządu? Poseł dementuje

Kukiz podkreślił, że "od wielu miesięcy udowadnia, że nie ma innego interesu niż wprowadzenie ustaw korzystnych dla obywateli". - To jest cały mój interes, nic więcej. To jest dowód na to, że wszystkie zarzuty, które były pod moim adresem formułowane: "co ci dali", "sprzedałeś się" wzięły w łeb - stwierdził poliyk.