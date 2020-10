Rekonstrukcja rządu. Koalicjanci PiS nie chcą pracować w Kancelarii Premiera

To ten polityk właśnie jawił się jako murowany kandydat do objęcia stanowiska ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. obrony praw obywatelskich i tożsamości europejskiej.

Dlaczego to nie on zechciał objąć wspomnianego stanowiska, mimo pozytywnej rekomendacji swojej partii? - Była rzeczowa dyskusja na zarządzie Solidarnej Polski. Przedstawiłem argumentację, wskazując, jakie cechy powinna mieć ta osoba, co powinna zrealizować i to zostało wzięte pod uwagę. Są osoby wśród nas, które bardziej nadają się do realizacji tej agendy - wyjaśnia Michał Woś.