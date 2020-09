Rekonstrukcja rządu. Jadwiga Emilewicz pytana o odejście z funkcji

Zobacz też: Rekonstrukcja rządu. PiS wymieni Ziobrę na Kosiniaka? Wicemarszałek oburzony

Odnosząc się do nieoficjalnych doniesień z obozu władzy, Emilewicz stwierdziła, że nie wybiera się do biznesu.

- Nie jadę do Konina, jak niektórzy sugerowali. Nie wybieram się także do Londynu, do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Moje plany na najbliższe trzy lata są związane z aktywnością parlamentarną - zadeklarowała.