Reklamodawcy odejdą z TV Republika? "Jesteśmy neutralni światopoglądowo"

Jerzy Owsiak, prezes WOŚP, podczas konferencji podsumowującej 33. Finał WOŚP zaapelował do firm wspierających Orkiestrę o wybór między współpracą z WOŚP a reklamowaniem się w TV Republika.

W środę firma Oleofarm przekazała, że rezygnuje z emisji reklam w TV Republika. Jak wskazano w informacji prasowej, reklamy marek spółki mają być emitowane do 31 stycznia 2025 roku. Wcześniej podobną decyzję - o czym informowała WP - podjął Lidl Polska. Firma stwierdziła, że ma wykupione spoty reklamowe w tej telewizji do marca. Z reklam w TV Republika zrezygnuje także firma Wawel.

Dotarliśmy do pełnej listy reklamodawców Republika TV. W 2024 roku było to ponad 270 reklamodawców, a w 2025 roku to już tylko 69 podmiotów - w tym największe firmy: sieci handlowe oraz koncerny farmaceutyczne.