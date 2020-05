Reklama LG Polska wywołała burzę w internecie. Firma przeprasza i tłumaczy

Reklama LG Polska obiegła świat

W reklamie wyemitowanej na TikToku przez LG Polska widać młodą kobietę w krótkiej spódnicy, która mija starszego mężczyznę i idzie po schodach w górę. Starszy pan niespodziewanie zaczyna jej robić zdjęcia nowym telefonem LG. Gdy kobieta to zauważa, podchodzi do niego zdenerwowana i wyrywa mu z rąk telefon. Mężczyzna tłumaczy, że robił tylko sobie " selfie ” i rzeczywiście takie zdjęcia ma na telefonie. Kobieta odchodzi, a senior pokazuje, że drugim aparatem sfotografował też nogi blondynki.

LG Polska na ustach wszystkich

LG Polska przeprasza

"Ostatni film zamieszczony przez LG Polska nie przeszedł procesu zatwierdzania treści do mediów społecznościowych. Nie spełnił on standardów i polityki LG Electronics, więc został natychmiast usunięty. Przepraszamy za naruszenia, które poczynił ten nieprzemyślany materiał wideo. Będziemy dążyć do tego, aby takie zdarzenie nie powtórzyło się w przyszłości" - napisało LG Polska.