Rekin większy niż łódź podwodna. Próbował zjeść broń naukowców

Zespół naukowców uchwycił niesamowity moment, w którym gigantyczny starożytny gatunek rekina zaatakował ich łódź podwodną. Jego historia sięga 180 mln lat wstecz, a wielkość jest co najmniej niesamowita.

Załoga statku była zachwycona spotkaniem. Na nagraniu można usłyszeć komentarze podekscytowanych naukowców: "To potwór. Jest ogromny", "Mój Boże, to jest niesamowite". W pewnym momencie, rekin próbował nawet ugryźć działo włóczni zamontowanej na dziobie "Nadir".

Sześcioszpar szary to unikalny gatunek

Sześcioszpar szary (Hexanchus griseus) zaliczany jest do starożytnego gatunku rekinów, których historia sięga 180 mln lat wstecz. Zdaniem naukowców jest to prawdopodobnie najstarsza żyjąca linia rekinów na świecie. Są bardzo charakterystyczne ze względu na fakt, że mają sześć dużych widocznych szczelin skrzelowych. Większość rekinów ma ich tylko pięć.

W ramach Florida Program for Shark Research oznaczono 20 sześcioszparów szarych. Pozwoliło to zaobserwować, że każdego dnia i nocy rekiny te migrują pionowo. O zmroku kierują się na mniejsze głębokości do 400-500 metrów, gdzie temperatura wody wynosi około 16℃ i pozostają tam przez noc. O świcie wracają na duże głębokości od 900 do 1200 metrów, gdzie temperatura wody to 5℃.