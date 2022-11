Rejestr Dokumentów Paszportowych. Procedury zmienią się już niebawem

Rejestr Dokumentów Paszportowych to kolejna aplikacja rządowa, która ma zapewnić obywatelom łatwy dostęp do dokumentów. Obecnie, Polacy mogą korzystać m.in. z cyfrowego portfela na dokumenty i usługi mObywatel, Internetowego Konta Pacjenta (które za pośrednictwem aplikacji eRecepta zapewnia dostęp do przepisanych przez lekarza recept), czy usługi Punkty karne online.