Regionalne Centra Umiejętności. Przekuj kryzys w szanse na rozwój firmy

Niestety, pandemia wprowadziła duże zmiany na rynku pracy niemal we wszystkich sektorach. Najsilniej doświadczyły jej branże objęte restrykcjami, na czele z hotelarstwem i gastronomią. Pracownicy są w dramatycznej sytuacji – doświadczają bowiem znacznych obniżek wynagrodzeń, cześć z nich traci pracę z dnia na dzień. Aż 49 proc. zatrudnionych w hotelach i restauracjach zarabia mniej. Jest to też grupa, która najbardziej liczy się z utratą pracy (27 proc.) oraz najaktywniej szuka nowej pracy.

To właśnie utrata zatrudnienia stała się głównym powodem zmiany miejsca pracy. Nowe okoliczności wymagają więc elastyczności oraz szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków. Dlatego firmy weryfikują swoje zasoby i rozpoczynają poszukiwania pracowników o trochę innych umiejętnościach i kwalifikacjach. Jak wynika z badania Hays Poland, bez tego elementu, budowanie przewagi kompetencyjnej przedsiębiorstw może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

- Współpracujemy bezpośrednio z sektorem handlu. Zatrudnienie w tej branży oznacza częstą zmianę miejsca pracy i dostosowywanie się do nowych warunków. W obecnej sytuacji sprzedawcy powinni nabywać nowe kwalifikacje związane z bezpieczeństwem i profilaktyką pandemiczną. Ponadto, w związku z przechodzeniem do e-handlu, wielu pracowników sektora poszukuje możliwości przekwalifikowania się w taki sposób, aby móc obsługiwać kanał e-commerce – wyjaśnia Piotr Klatta z Regionalnego Centrum Umiejętności z województwa mazowieckiego.

Regionalne Centra Umiejętności działają na rzecz rozwoju i upowszechniania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. ZSK działa w Polsce na mocy ustawy z 22 grudnia 2015 r. Daje możliwość łatwego przenoszenia się pracowników z branży, w której nie ma na nich popytu, do takiej, gdzie ręce do pracy są bardzo poszukiwane. Ten fakt sprawia, że podobne systemy działają w ponad 140 państwach na świecie, w tym we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ZSK gromadzone są dokładne opisy kwalifikacji zgłaszanych przez podmioty gospodarcze, fundacje lub instytucje państwowe i samorządowe. Informują one, co należy wiedzieć i umieć, by otrzymać certyfikat, dzięki któremu pracodawca będzie miał gwarancję, że zatrudnia fachowca w danej dziedzinie.