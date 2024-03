Redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego" staruje w wyborach. Z listy PiS

Jędrzej Lipski, redaktor naczelny należącego do Orlenu "Dziennika Zachodniego", startuje w wyborach samorządowych. Został przedstawiony jako kandydat PiS do rady miasta w Jastrzębiu-Zdroju. - To sytuacja: szukam następnej, bezpiecznej przystani - uważa medioznawca prof. Andrzej Szynol.