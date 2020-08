Reda. 5-latek o 5 rano szedł samotnie ulicą do babci. Matka nic nie wiedziała

Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 5 w Redzie (woj. pomorskie). Policja dostała zgłoszenie od świadka, który zauważył dziecko samotnie idące jedną z ulic. Chłopiec podał funkcjonariuszom swoje imię i powiedział, że idzie do babci. Miał przy sobie klucze od mieszkania i drugie od samochodu.

Kiedy dotarli do domu 5-latka, drzwi były zamknięte na klucz. Matka chłopca spała i nie miała pojęcia, że jej syn wyszedł z domu. Kobieta była trzeźwa. Dziecku nic się nie stało. Wobec jego matki zostanie skierowany wniosek do sądu, ponieważ "dopuściła do przebywania małoletniego poniżej lat 7 na drodze publicznej".