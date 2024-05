"Ręce mi opadają". Kaczyński nie kryje złości

Komentując słowa Hołowni, prezes PiS ocenił, że "poziom polskiej kultury politycznej został kompletnie zniszczony przez PO, a teraz jeszcze inni się do tego dołączają". - Ręce opadają, gdy się słyszy takie słowa z ust kogoś, kto pełni bardzo ważną funkcję. No, jest też takie pytanie, czy ten człowiek trafił do polityki z kabaretowej sceny w sposób, który przyniesie jakieś korzyści społeczeństwu - dodał Kaczyński.