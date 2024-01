Reagują na wyrok TK. PiS żąda zmian w TVP

"Podobno mówią, że jest jakiś 'wyrok' TK w sprawie mediów publicznych. Nie ma - jest coś wydanego z udziałem dublera, co na pewno nie jest wyrokiem. Jeżeli uznamy, że źle obsadzony sąd może wyrokować, to będzie to znaczyło, że każdy może się przebrać w togę i decydować o losach innych ludzi i losach państwa" - skomentował prawnik Marcin Matczak.