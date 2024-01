"Rażący błąd merytoryczny". FEDERA punktuje "19:30"

We wtorkowym wydaniu "19:30" pojawiło się termin "tabletka wczesnoporonna". Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA) wytknęła, że dziennikarze państwowej telewizji "popełnili rażący błąd merytoryczny" nieprawidłowo stosując ten termin w odniesieniu do "tabletki po". "To działanie na rzecz fundamentalistów" - czytamy we wpisie organizacji.