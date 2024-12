Raz dotacja, raz pożyczka – zawsze z funduszami unijnymi dla firm

Modernizacja firmy, zakup sprzętu czy wyposażenia to projekty firm, które rzadko mogą liczyć na dotacje. Aby taką otrzymać, przedsiębiorca musi przygotować coś innowacyjnego. Oznacza to, że firma powinna wprowadzić nowy produkt lub usługę albo widocznie ulepszyć dotychczasowe.

Choć dotacje kojarzą się z formą dofinansowania, której się nie zwraca, to w przypadku grantów dla firm wygląda to trochę inaczej. Fundusze na rozwój są przyznawane w postaci tzw. dotacji warunkowej. Oznacza to, że przedsiębiorca musi część pieniędzy oddać. Zwykle nie jest to duży procent całej kwoty. Mniej zwracają firmy małe i te, które osiągają lepsze rezultaty projektów. Szczegóły dotacji warunkowej określa zawsze umowa o dofinansowanie.