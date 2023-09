Ratował kolegę, utonął w winie

Jak podaje "The Telegraph", tragiczny wypadek miał miejsce w czwartek, 14 sierpnia, w winnicy na obrzeżach Treviso w północno-wschodnich Włoszech. 47-letni Marco Bettolini pracował tego dnia razem ze swoim kolegą, 31-letnim Alberto Pinem - zajmowali się konserwacją autoklawu. Kiedy Pin podszedł do jednego ze zbiorników, aby sprawdzić krany, zakręciło mu się w głowie od oparów, które wydzielały się podczas procesu fermentacji. Marco próbował pomóc koledze i uchronić go przed wpadnięciem do kadzi, ale nagle i jemu zakręciło się w głowie. 47-latek stracił równowagę, runął z wysokości kilku metrów do autoklawu z winem i utonął.