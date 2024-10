"Raptularz" doceniony. Urszula Kozioł laureatką nagrody Nike 2024

- Doskonale pamiętam pewien dzień we Wrocławiu. Wiele lat temu z oddali zauważyłem czule obejmującą się parę. Była to para nierozłączna, paradygmatyczna i emblematyczna dwójka ludzi zanurzona w siebie i literaturę (..). Trochę się ich bałem. Biło od nich światło związku i miłości, których chciałoby się doświadczyć. W nagrodzonej przez nas książce on przywoływany jest uparcie, wydobywany jest ze swojego 'nie-bycia', póki jeszcze pamięć jest żywa - mówił Siwczyk.