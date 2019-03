Raport RMF: Rząd łamie Konstytucję RP. Interpelacje czekają latami na odpowiedź

Członkowie rządu, zgodnie z Konstytucją, muszą odpowiadać na interpelacje posłów w ciągu 21 dni. Zarówno premier, jak i ministrowie, łamią ten przepis. Jedna z interpelacji czeka na odpowiedź resortu już od dwóch lat.

Rekord zignorowanych interpelacji bije Ministerstwo Zdrowia. Resort Leszka Szumowskiego nie odpowiedział dotąd na 236 pism od posłów. To 70 proc. wszystkich zignorowanych interpelacji przez rząd PiS. Najstarsze pismo wpłynęło do resortu zdrowia 8 lutego 2017 r. i dotyczyło nieprawidłowości w produkcji żywności dla niemowląt.

Premier daje zły przykład

Kancelaria premiera nie odpowiedziała dotąd na 22 interpelacje. Termin udzielenia odpowiedzi na najstarsze pismo został przekroczony o 281 dni, a w tym czasie premier zdążył się zmienić (Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło). W stosunku do 34 interpelacji Morawiecki poprosił Sejm o prolongatę. Ale i tak w końcu nie odpowiedział. Najstarsze pismo od posła leży od 562 dni.

Resort kultury, kierowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego, nie odpowiedział na 24 poselskie interpelacje. Z kolei ministerstwo Zbigniewa Ziobry nawet nie bawi się w prośby o przedłużenie terminu odpowiedzi - zrobiło to tylko raz. Na niektóre pytania w ogóle nie odpowiada. Do dziś czekają na reakcję 22 interpelacje.

Grozi im Trybunał Stanu?

Resort spraw wewnętrznych próbuje unikać łamania prawa. Co prawda całkowicie ignoruje 9 interpelacji (czekają od 208 do 342 dni), ale wystąpił o prolongatę w stosunku do 38 pytań poselskich. I nie udzielił na nie odpowiedzi. Najstarsze pismo czeka od 496 dni.