Raport Pentagonu: Chiny mają ponad 500 głowic jądrowych

Strategia Chin zakłada zakończenie procesu "narodowego odmłodzenia" do 2049 roku. W ramach tego procesu planowane jest rozwiązanie "kwestii tajwańskiej". Do 2027 roku chińskie siły zbrojne mają być zdolne do stawienia czoła siłom USA na obszarze Indo-Pacyfiku i zmusić Tajwan do negocjacji na warunkach dyktowanych przez Pekin.