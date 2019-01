Raport komisji śledczej ds. Amber Gold w pierwszej połowie roku. Wassermann: chcę, by był doskonały

Raport końcowy z prac sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold powinien zostać opublikowany w pierwszej połowie 2019 roku - zapowiedziała Małgorzata Wassermann. Szefowa komisji dodała, że może jeszcze dojść do przesłuchań kolejnych świadków.

Dodatkowe przesłuchania nie opóźnią publikacji raportu

Nie wykluczyła, że może dojść do kolejnych przesłuchań. - Z materiałów niejawnych, które wpłynęły do komisji, wynikają bardzo ciekawe informacje, które wskazywałyby na konieczność ewentualnego przesłuchania lub dosłuchania świadków, m.in. ze służb specjalnych. To jest jednak za każdym razem decyzja co najmniej prezydium komisji. Absolutnie nie można wykluczyć tego, że przesłuchanych może być jeszcze kilka osób. Żeby zrobić to jednak w sposób kompleksowy, spłynąć do komisji musi całość materiałów ze służb specjalnych - dodała.