"Raport jest brutalny". Szef MON o budowaniu obrony cywilnej

- Oprócz tego razem z rządem będziemy rozmawiali o tym, jak zapewnić miejsca ewakuacji, jak je oznakować, jak przygotować nasze szpitale na każdą ewentualność, bo musimy być na to gotowi. Również rozmowa z mieszkańcami, my jako samorząd jesteśmy najbliżej mieszkańców, więc również kwestie informowania, ćwiczeń. Jeśli będziemy to robili razem, to będzie to dużo bardzie skuteczne - oznajmił.