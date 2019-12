WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze pożyczki + 2 prezentykredyt Krzysztof Major 16 min. temu Ranking pożyczek na święta. Nie sprawdzisz, możesz sporo przepłacić Lista firm, które usiłują zachęcić nas do skorzystania z ich pieniędzy przed świętami jest bardzo długa. Sprawdzenie wszystkich ofert jest wręcz niemożliwe, stąd warto zajrzeć do rankingów, gdzie najważniejsze rzeczy już porównano, policzono i sprawdzono koszty. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W większości przypadków do otrzymania pożyczki potrzebny jest tylko rachunek bankowy i wpisanie swoich danych do formularza w Internecie. (Shutterstock.com) Jak wyliczają eksperci firmy doradczej Deloitte, tegoroczne święta będą o 5 procent droższe niż poprzednie – a dokładnie, wydamy na nie więcej, bo średnio 1521 zł. Żeby było prościej – przyjmijmy, że potrzebujemy równo 1500 zł. Przyjmijmy też, że nie mamy żadnej ekstra gotówki, by ją wydać i nie odczuć tego boleśnie w domowym budżecie. Musimy całość tej kwoty pożyczyć. I że będziemy ją oddawać równo 12 miesięcy – chociaż liczymy na to, że uda się to spłacić przed kolejnymi świętami. Szukamy tanich pożyczek ratalnych, które będą niewielkim obciążeniem dla miesięcznego budżetu. Na rynku działa kilkanaście liczących się instytucji pożyczkowych, przeanalizowanie wszystkich ofert wymaga dużo czasu i wiedzy. Zaglądamy więc do popularnych rankingów pożyczkowych. Tamtejsi eksperci już sprawdzili i wydali swój werdykt. Lider jest tylko jeden Liderem i to w kilku niezależnych rankingach, jest obecnie oferta firmy hapipożyczki. Doceniły ją takie portale branżowe jak: sowapozyczkowa.pl, pozyczkowy-portal.pl i pozyczkaportal.pl i loando.pl. Zgodnie z tymi zestawieniami, pożyczając 1500 zł na 12 miesięcy będziemy płacić ratę w wysokości tylko 131,30 zł. To oferta dla nowych klientów, warto więc z niej skorzystać właśnie teraz, przed świętami. RRSO kredytu to tylko 9,57% - jest więc konkurencyjne nawet dla kart kredytowych. Wraz z wysokością pożyczki oprocentowanie nie rośnie – możemy więc kupić np. nowy telewizor za 3 tysiące złotych i spłacać 262,60 zł miesięcznie. To oznacza, że całkowity koszt pożyczki wyniesie tylko 151,20 zł, czyli realnie ten telewizor będzie kosztował 3151,20 zł. A jak na tym tle wyglądają inne oferty? Na drugim miejscu zestawienia portalu sowapozyczkowa.pl jest smartney.pl. Tu nasze 1500 zł na święta oznaczają ratę w wysokości 145,06 przez 12 miesięcy. Pozyczkowy-portal.pl na drugim miejscu swojej listy ma ofertę TAKTO Finanse – tutaj rata miesięczna to 197 zł. W rankingu pozyczkaportal.pl mamy supergrosz.pl – tutaj rata wyniesie 180,63 zł. Wreszcie ranking pożyczek loando.pl. Drugie miejsce zajęła oferta supergrosz.pl i rata miesięczna wynosząca 200,67 zł. Na trzecim miejscu jest oferta marki Yolo i rata 148 zł. Zaznaczmy, że to wszystko są oferty dla nowych klientów – jeśli już brałeś pożyczkę w którejś z tych firm, oferta będzie droższa, dojdą dodatkowe opłaty przygotowawcze, prowizje itp. Pożyczaj, ale nie zawsze i na wszystko W większości przypadków do otrzymania pożyczki potrzebny jest tylko rachunek bankowy i wpisanie swoich danych do formularza w Internecie. Tak to wygląda m.in. u lidera rankingów, czyli w firmie hapipożyczki. Pieniądze na koncie można mieć już nawet po kilkunastu minutach. To bardzo zachęca do skorzystania z tych ofert, tym bardziej, że unikamy zwierzeń przed doradcą w sklepie czy w banku jakie mamy dochody. Warto jednak pamiętać o tym, żeby pieniądze pożyczać przede wszystkim wtedy, gdy… są potrzebne. Brzmi jak banał, ale szczególnie przed świętami trzeba zwracać uwagę na to, czy rzeczywiście potrzebujemy dodatkowych środków. I na co je przeznaczymy. Jeśli mają być to na przykład przemyślane prezenty dla bliskich – to wszystko w porządku. Jeśli natomiast kolejna niepotrzebna rzecz kupiona „bo jest promocja” – to już gorzej. Raz wydane pieniądze trzeba będzie spłacać przez wiele miesięcy, a niewiele jest bardziej frustrujących rzeczy niż konieczność spłacania rat za coś, co przestało być potrzebne i atrakcyjne po tygodniu czy dwóch. Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskie 136, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, NIP 7010191956, REGON 141948913, o kapitale zakładowym w wysokości 17.400.000,00 zł, który został opłacony w całości. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim. Materiał powstał przy współpracy z Hapipożyczki Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące