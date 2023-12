Ramzan Kadyrow szokuje. "Byłoby dobrze, gdyby mój syn go zabił"

Podczas transmisji, która odbyła się w tym tygodniu, Czeczen stwierdził, że nie widzi żadnych powodów, dla których jego potomek miałby zostać ukarany. Jak dodał, każdy kto spali Koran, powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. "Za co powinien zostać ukarany? Za pobicie agenta, człowieka, który spalił Koran? Byłoby dobrze, gdyby go zabił" - cytuje "Ukraińska Prawda".