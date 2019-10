Rafał Ziemkiewicz nazwał Rafała Trzaskowskiego "złodziejem". "Będziemy domagać się w sądzie prac społecznych"

Trwa spór między redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem a prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Ratusz będzie domagał się w sądzie prac społecznych w wykonaniu dziennikarza.

Wszystko zaczęło się od dyskusji wokół programu 500+. Rafał Trzaskowski stwierdził w ostatnich dniach, że jego zdaniem PiS mogło źle obliczyć koszty świadczeń wypłacanych na pierwsze dziecko i mogą pojawić się problemy z dystrybucją pieniędzy do obywateli.

Te słowa wywołały niemałą burzę. – Wszystkie pieniądze, które są potrzebne na to, by 500+ było w Warszawie wypłacane, zostały przekazane władzom miasta - tłumaczył prezes PiS Jarosław Kaczyński na specjalnej konferencji prasowej. "Oddaj złodzieju dzieciom ich 500+" - dodał z kolei na Twitterze Rafał Ziemkiewicz. Na reakcję warszawskiego ratusza nie trzeba było długo czekać.

"Wzywamy redaktora do przeprosin za to podłe oskarżenie. W innym wypadku będziemy domagać się w sądzie prac społecznych na rzecz Warszawy" - czytamy we wpisie Kamila Dąbrowy.