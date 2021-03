Rafał Trzaskowski zakażony koronawirusem. "Dołączyłem do Gosi i dzieci"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest zakażony koronawirusem. "Dołączyłem do Gosi i dzieci" - napisał polityk na Twitterze.

WARSAW, MAZOWIECKIE, POLAND - 2019/09/02: Mayor of Warsaw Rafa Trzaskowski speaks during a press conference summarising the two-day visit of Sadiq Khan the mayor of London in Warsaw. (Photo by Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

