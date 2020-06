Rafał Trzaskowski - program wyborczy. Jak wyglądała debata prezydencka 2020?

Rafał Trzaskowski. Debata prezydencka 2020

Jak Rafał Trzaskowski odniósł się do pytań, postawionych podczas debaty prezydenckiej w TVP?

Czy jest pan za umożliwieniem dzieciom przygotowania do I komunii świętej na lekcjach religii w szkole? Rafał Trzaskowski: Wierzę w to, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Potrzebujemy prezydenta, który nie tylko mówi o wartościach, ale i je praktykuje.

Dlaczego Rafał Trzaskowski startuje w wyborach prezydenckich 2020?

Startuję w wyborach na prezydenta RP dlatego, że – podobnie jak Wy – mam dość władzy, która obsadza swoimi nominatami każdy urząd w państwie tylko po to, by zapewnić sobie bezkarność. Mam dość podziałów, w których obecna władza się specjalizuje – wyjaśnia Rafał Trzaskowski. – Jest tylko jedna metoda, by sprawić, że Polska będzie lepszym miejscem. Tą metodą jest zmiana – zmiana złej władzy. Przeprowadzimy ją, bazując na pozytywnych wartościach. Budując nową solidarność” – dodaje.