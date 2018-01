Radziwiłł: służba zdrowia jest w coraz lepszej kondycji

Kształcimy coraz więcej lekarzy, chcemy też poluzować przepisy dotyczące lekarzy zagranicznych - mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł pytany o to, co zamierza zrobić, by w Polsce nie zabrakło lekarzy. -

Lekarzom w Polsce podwyższamy wynagrodzenie, służba zdrowia jest w coraz lepszej kondycji - przekonywał.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnia, że służba zdrowia jest w coraz lepszej kondycji finansowej (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Minister zdrowia rozmawiał z Beatą Lubecką w "Gościu Wydarzeń" Polsat New o obecnej sytuacji w służbie zdrowia. Lekarze, protestując przeciwko niedofinansowaniu służby zdrowia, wypowiadają klauzule opt-out. Jak twierdzi Radziwiłł wypowiedziało je 3546 lekarzy, ż czego prawie 1900 to rezydenci. Rezydenci przekonują, że klauzule wypowiedziało już 5 tys. lekarzy. To już sparaliżowało pracę wielu szpitali, w innych dyrektorzy, by zatrzymać medyków, oferują im podwyżki.

Konstanty Radziwiłł przekonywał w Polsat News, że w służbie zdrowia sytuacja jest coraz lepsza, będą też - dzięki ustawie, która weszła w życie 1 stycznia tego roku - sukcesywnie rosnąć nakłady finansowe na nią.

Odpowiadając na pytanie, czy zamierza zatrudniać lekarzy z Białorusi i Ukrainy stwierdził, że "znikąd nie będzie ściągał lekarzy". - Ale Polska, w związku z coraz lepszą sytuacją gospodarczą, demokracją, staje się coraz bardziej atrakcyjna. Chodzi o to, by nie tworzyć zbędnej biurokracji uniemożliwiającej im podjęcie pracy w Polsce - stwierdził minister zdrowia.

Radziwiłł zapewnił też, że rozmawia i będzie rozmawiał z rezydentami. - Przed chwilą rozmawiałem z nimi. Umówiliśmy się na spotkanie. Szczegółów, godziny jeszcze nie ustaliliśmy. Prawdopodobnie pojutrze - mówił Konstanty Radziwiłł w Polsat News.

Sytuacja w służbie zdrowia była tematem dyskusji podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia. Posłowie nie zgodzili się na przyjęcie zaproponowanego przez opozycję dezyderatu wzywającego do dymisji ministra Radziwiłła. Przyjęto natomiast apel zaproponowany przez posła PiS Tomasza Latosa o "zaprzestanie protestu polegającego na wypowiadaniu klauzuli opt-out" i kontynuowanie rozmów między resortem zdrowia a lekarzami.