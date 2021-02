Radosław Sikorski o liście do Tadeusza Rydzyka. "Audycja z celi Ojca Dyrektora"

Organizacja Watchdog wytoczyła proces karny ojcu Tadeuszowi Rydzykowi i jego współpracownikom z fundacji Lux Veritatis. Powodem było nieudzielenie informacji publicznej. Sprawa dostała swoją sygnaturę. Trwa oczekiwanie na wyznaczenie pierwszego terminu posiedzenia. Toruńskiemu redemptoryście może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Europoseł PO nie dostał oferty z Radia Maryja

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski. Przypomniał w mediach społecznościowych, że on również "odbił się od drzwi imperium o. Rydzyka". W październiku 2020 r. wysłał list z prośbą o autorską audycję w Radiu Maryja. Chciał prowadzić na antenie program poświęcony funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz innych organów unijnych. Zapewniał, że poruszone będą również tematy społeczne.

Europoseł Platformy Obywatelskiej zaznacza, że od tej pory nie doczekał się odpowiedzi na to pismo. "Niestety, póki co 'Europejski głos w Twoim domu' nie będzie słyszalny w domach rodziny 'Radia Maryja'" - komentował Sikorski. Zadeklarował jednak, że "jest gotowy przeprowadzić audycję z celi Ojca Dyrektora", jeśli ten zostałby skazany w procesie i trafił za kratki.

Radosław Sikorski wraca do dziennikarskich doświadczeń

Sikorski od ponad roku prowadzi na swoim kanale w mediach społecznościowych autorski cykl audycji poświęcony Unii Europejskiej. Co tydzień wita swoich widzów słowami: "Tu rozgłośnia polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu". To nawiązanie do hasła Radia Maryja, które określało się jako "Katolicki głos w twoim domu".