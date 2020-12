Radosław Sikorski nadal odmawia zapłaty za abonament RTV. Sprawa trafi do sądu?

Radosław Sikorski (Koalicja Obywatelska) we wrześniu otrzymał od bydgoskiego oddziału Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV . Polityk odmówił, a sprawa trafiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Radosław Sikorski o mediach publicznych

"Nie mogę zapłacić za korzystanie z mediów, których nie słucham ani nie oglądam, gdyż nie pozwala mi na to klauzula sumienia. Wedle wszelkich relacji w alternatywnych mediach, dawne media publiczne zostały zawłaszczone przez klakierów jednej partii politycznej i służą utrzymaniu tej partii przy władzy, a nie misji, do której zostały powołane" - napisał Sikorski w liście do Poczty Polskiego. Został on opublikowany we wrześniu w mediach społecznościowych.